Лукашенко на открытии моста в Гродно: Они должны понимать, что мы свою землю никому не отдадим – даже метра, даже клочка

Источник материала: ОНТ

Гродно: Они должны понимать, что мы свою землю никому не отдадим – даже метра, даже клочка" class="one-news__figure-img">

Какие бы жаркие времена не переживала страна, главная обязанность государственной вертикали – давать результат. Об этом сегодня заявил Президент. Рабочий день Александр Лукашенко провел в Гродно, где открыл тот самый долгожданный мост.





Пусть и не с первой попытки. Краш-тест непогодой сам мост выдержал, а вот то, что его окружает, не вполне. Но все, что не убило, сделало конструкцию сильнее. Так что путепровод – а он для города стратегический – торжественно открыт. Снова под дождем, но без последствий.

Мост как дорога в будущее. Александр Лукашенко в этом видит особый символизм.

Гродненская область – западные ворота Беларуси, и, надо сказать, востребованности здешних дорог можно позавидовать. Впрочем, этот регион и без гостей самый автомобилизированный в стране, личный автотранспорт здесь у каждого второго. При этом областной центр стремительно растет, и трех мостов через Неман местным уже недостаточно. Новый – четвертый – свяжет расположенные по разным берегам молодые микрорайоны.

Правда, построили – все же преувеличение, история сооружения началась еще в 1960-х.

Этот мост через Неман называют Восточным. Для местных это не новое сооружение, а по классике – хорошо забытое старое. На этой конструкции, соединяющей два берега, прежде была узкоколейка, а по ней ездили железнодорожные составы от «Гродно Азота» до «Химволокна». Но последние годы мост был заброшен. Однако продолжал оставаться в числе самых – ведь Восточный мост в Гродно самый высокий в стране.

Его высота 32,5 метра, вид на реку здесь впечатляет даже в пасмурную погоду. Впрочем, оценивая строение свысока, Президент интересуется не столько живописностью, сколько качеством. Все же каждый день здесь будет проезжать не меньше 2,5 тысяч автомобилей.

Оценки ожидают и все причастные. Можно даже сказать – заждались. Все же Президент, это не секрет, хотел открыть этот мост 17 июля, но планы скорректировала непогода – тогда за 20 минут выпали две декадные нормы осадков. Сильнейший ливень испытал надежность конструкций, поэтому сегодняшний дождь – уже не проблема.

К погоде позже вернемся, пока же о наболевшем. Удобство подходов Александр Лукашенко просит не путать с белым флагом.

Понятно, что эту интернациональность определила география: совсем рядом Польша, близко Литва, здесь же проходит международная трасса в направлении России. Так сложилось исторически – Гродно сам по себе стратегический мост. Вот и в нынешнем открытии именно сейчас особый символизм.

Интересный факт: тогда, в 1960-х, мост хотели использовать в интересах ракетных войск. В случае необходимости с него можно было осуществить залп. К счастью, не пришлось. И сегодня, Президент настаивает, наводим мосты мы, белорусы, для мира и согласия с соседями. Раз политики увлечены своими играми, пусть хоть люди услышат.

До тех пор, пока страна строит, она развивается. Поэтому Президент так часто сегодня благодарил строителей за работу. А те в ответ преподнесли символический ключ. Он не откроет дверей, но на то он и символ, читай, знак – работа сделана на совесть.

Размах открытия под стать проекту – у Гродно отныне дополнительные возможности, да и у Президента плюс один мост. И в масштабе, и в миниатюре.

Восточный мост, безусловно, важный для Гродно объект. Но то, что его уже открыли, не значит, что работы у местной вертикали станет меньше. Ведь этот мост лишь часть нового транспортного коридора. К тому же и Президент призывает искать новые возможности соразмерно нарастающему давлению.

Основное внимание местных властей и в Беларуси в целом, и в Гродно в частности – к уборочной. И здесь фактор риска погода – урожайность отстает от прошлогодней, к слову, в Гродненской она все же выше, чем в других областях. Но губернатор считает, что повод задуматься над ошибками к посевной есть и здесь.

И ведь Беларусь этим летом действительно столкнулась с аномальной жарой. Понимать это можно и буквально, и метафорически. В любом случае – роль грамотного управления только возрастает.

Это совещание уже без телекамер продолжалось больше двух часов. Мы можем предположить, о чем говорил Александр Лукашенко с местной вертикалью. Но куда показательнее будут результаты, которые они потом покажут.

Фото: БЕЛТА

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