|
Трогательно, но незаконно. Борисовчанка украла ягненка, чтобы подарить любимому. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Жительница Борисова украла ягненка, но не с целью финансовой наживы. В материалах дела
Началось все с обращения в оперативно-дежурную службу милиции – 50-летняя жительница деревни Бытча сообщила, что кто-то украл с ее подворья ягненка. Правоохранители взялись за поиски.
Вскоре найден подозреваемый – им оказалась 38-летняя жительница Борисова.
Как выяснилось, женщина в компании отдыхала в данной деревне. В какой-то момент она заметила во дворе одного из деревенских домов ягнят, после чего решила завладеть одним из них – самым маленьким.
Позже, в беседе с правоохранителями, женщина призналась, что хотела помириться с возлюбленным, подарив ему ягненка.
Работники Следственного комитета возбудили по факту хищения животного уголовное дело. Наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательно, но незаконно. Борисовчанка украла ягненка, чтобы подарить любимому. Возбуждено уголовное дело
Жительница Борисова украла ягненка, но не с целью финансовой наживы. В материалах дела разбирался Следственный комитет. Началось все с обращения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)