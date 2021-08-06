Трогательно, но незаконно. Борисовчанка украла ягненка, чтобы подарить любимому. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Жительница Борисова украла ягненка, но не с целью финансовой наживы. В материалах дела разбирался Следственный комитет.

Началось все с обращения в оперативно-дежурную службу милиции – 50-летняя жительница деревни Бытча сообщила, что кто-то украл с ее подворья ягненка. Правоохранители взялись за поиски.

Вскоре найден подозреваемый – им оказалась 38-летняя жительница Борисова.

Как выяснилось, женщина в компании отдыхала в данной деревне. В какой-то момент она заметила во дворе одного из деревенских домов ягнят, после чего решила завладеть одним из них – самым маленьким.

Позже, в беседе с правоохранителями, женщина призналась, что хотела помириться с возлюбленным, подарив ему ягненка.

Работники Следственного комитета возбудили по факту хищения животного уголовное дело. Наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Фото: pixabay

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