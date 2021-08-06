Олимпиада в Токио: как борцы Кадимагомедов и Колодинская завоевали серебро и бронзу

Источник материала: ОНТ

У белорусских спортсменов сегодня две медали на Олимпийских играх. Такого у нашей сборной на Олимпиаде в Токио еще не было. Это настоящий успех нашей школы борьбы. Причем и у мужчин, и у женщин наши боролись красиво и заслужили свои медали. Теперь у нас уже 5 медалей. Сегодня серебро и бронза.

То, что у белорусского борца Магомедхабиба Кадимагомедова будет медаль, мы знали еще накануне. Он вышел в финал, и бороться за золото было делом чести для этого горячего парня. Тем более, что кроме всей Беларуси за него болели и в Дагестане. И тем более, что лично перед поединком Кадимагомедова поддержал другой спортсмен – непобедимый Хабиб.

В финале нашему спортсмену противостоял россиянин Заурбек Сидаков. Встреча не была напряженной. Наш борец много рисковал, наошибался и уступил. На таком уровне в финале Олимпиады важна каждая мелочь. Уже после финала сам Магомед Хабиб признается, что ехал в Токио только за золотом, мол, не привык уступать. А после награждения демонстративно снимет серебряную награду и будет думать, что все-таки было сделано не так. Но серебро – это отличный результат. В нашей копилке снова пополнение.

И ведь действительно Кадимагомедов провел отличный турнир. На пути к финалу белорусский борец выбил из соревнований всех мировых лидеров кубинского итальянца Чамизо и американца Дейка. Казалось, что самим собой можно быть довольным. Но ведь россиянина Магомедхабиб уже побеждал в своей карьере, но это Олимпиада, и так бывает.

Менее чем через час на ковер вышла белоруска Ванесса Колодинская. Ей предстоял поединок за бронзу против американки Джакары Винчестер. Эта медаль для белорусских болельщиков, для тренеров Ванессы стала наименее валидольной на этой Олимпиаде. Белоруски понадобилось немногим более двадцати секунд, чтобы одержать чистую, досрочную победу и стать бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Это уже сейчас Ванесса понимает, что медаль вполне могла быть и куда более высокого качества. В полуфинале она уступила китаянке на последних секундах. Наверное, всю жизнь спортсменка будет себя корить за это.

Тренер женской сборной Сергей Смаль в свое время добился успехов на ковре: был чемпионом мира, обладателем Кубка мира, многократным призером континентальных форумов, а на Играх в Барселоне завоевал свою главную медаль – олимпийское серебро. Сейчас вторую Олимпиаду на ковре соперниц побеждают его ученицы. В Рио – Мария Мамошук, в Токио – Ванесса Колодинская. Отличная работа.

На этой Олимпиаде борцы принесли Беларуси три медали. Это отличный результат. Кроме того, борьба – один из самых успешных видов спорта для нашей страны. Только представьте: борцы белорусской сборной завоевали уже 23 награды Олимпийских игр. Начиная с 1960-го, наши спортсмены всего лишь дважды не попали на пьедестал: в 1976-м и 2012-м. В Токио борцы выступление завершили и триумфально со дня на день вернуться домой. Этой ночью будем болеть за команду по гребле на байдарках и каноэ. Шанс на медали еще есть, а значит две бессонные ночи еще впереди.

Фото: БЕЛТА

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