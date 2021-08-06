В Токио задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда

Источник материала: ОНТ

Полиция Токио задержала неизвестного, который с ножом накинулся на пассажиров поезда. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».

Случай произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке «Одакю» вечером 6 августа. В результате пострадали не менее четырех человек. Им оперативно была оказана медицинская помощь. О жертвах не сообщается.

После случившегося злоумышленник скрылся, но позже был замечен в другом районе Токио. Его задержали.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram