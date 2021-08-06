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В Токио задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда
Источник материала: ОНТ
Полиция Токио задержала неизвестного, который с ножом накинулся на пассажиров поезда. Об этом сообщает
Случай произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке «Одакю» вечером 6 августа. В результате пострадали не менее четырех человек. Им оперативно была оказана медицинская помощь. О жертвах не сообщается.
После случившегося злоумышленник скрылся, но позже был замечен в другом районе Токио. Его задержали.
Фото: pixabay
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Полиция Токио задержала неизвестного, который с ножом накинулся на пассажиров поезда. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на свои источники в...
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