Как подготовить ребенка к школе? В Беларуси открылись школьные базары

Источник материала: ОНТ

Новый сезон открыли школьные базары. В этом году будут работать 400 подобных площадок. Также дополнительно организованы расширенные продажи, выставки и ярмарки выходного дня.





В торговых организациях оформлены уголки школьника и первоклассника. А также выделены дополнительные места и площади для реализации товаров школьного ассортимента. И выбор есть. Например, для школьников и школьниц представлено более 400 моделей одежды официально-делового стиля и 100 образцов обуви.

Михаил Жигало, начальник Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь: «В текущем году работа по обеспечению наличия в продаже широкого школьного ассортимента товаров, что немаловажно, по доступным ценам, была организована министерством по трем основным направлениям или секциям. Первое – это, конечно, организация торговли. К данному блоку мы традиционно подошли заблаговременно, еще в мае текущего года. Мы с нашими коллегами из концерна "Беллегпром" и Министерства образования подписали межотраслевой план мероприятий по обеспечению производства, поставки и реализации товаров к новому учебному году. Планом предусмотрено проведение широкого спектра мероприятий, которые направлены на обеспечение бесперебойной торговли товарами школьного ассортимента».

В регионах продажа товаров школьного ассортимента осуществляется на специализированных площадках. Кстати, информацию о проведении школьных базаров, ярмарок и расширенных продаж можно получить на интернет-сайтах как исполнительных комитетов, так и торговых организаций.

Подготовить ребенка к школе еще есть возможность. Тем более что цены на школьных базарах – достаточно приятные.

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