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Как подготовить ребенка к школе? В Беларуси открылись школьные базары
Источник материала: ОНТ
Новый сезон открыли школьные базары. В этом году будут работать 400 подобных площадок. Также дополнительно организованы расширенные продажи, выставки и ярмарки выходного дня.
В торговых организациях оформлены уголки школьника и первоклассника. А также выделены дополнительные места и площади для реализации товаров школьного ассортимента. И выбор есть. Например, для школьников и школьниц представлено более 400 моделей одежды официально-делового стиля и 100 образцов обуви.
В регионах продажа товаров школьного ассортимента осуществляется на специализированных площадках. Кстати, информацию о проведении школьных базаров, ярмарок и расширенных продаж можно получить на интернет-сайтах как исполнительных комитетов, так и торговых организаций.
Подготовить ребенка к школе еще есть возможность. Тем более что цены на школьных базарах – достаточно приятные.
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Новый сезон открыли школьные базары. В этом году будут работать 400 подобных площадок. Также дополнительно организованы расширенные продажи, выставки и ярмарки...
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