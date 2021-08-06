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Кадимагомедов сделал свой «Олимпийский выбор». Куда направят 15 тысяч рублей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, кого поддержит серебряный призер Олимпиады в Токио борец Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свой «Олимпийский выбор» он сделал в пользу Гродненской СДЮШОР «Обухово». Туда отправят 15 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба.
По условиям проекта, который при поддержке НОК и Минспорта проходит в Беларуси уже в шестой раз, спонсорская помощь может быть потрачена на улучшение материально-технической базы учебного заведения либо на участие юных спортсменов в соревнованиях.
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Новости Беларуси. Стало известно, кого поддержит серебряный призер Олимпиады в Токио борец Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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