Кадимагомедов сделал свой «Олимпийский выбор». Куда направят 15 тысяч рублей?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, кого поддержит серебряный призер Олимпиады в Токио борец Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой «Олимпийский выбор» он сделал в пользу Гродненской СДЮШОР «Обухово». Туда отправят 15 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба.





По условиям проекта, который при поддержке НОК и Минспорта проходит в Беларуси уже в шестой раз, спонсорская помощь может быть потрачена на улучшение материально-технической базы учебного заведения либо на участие юных спортсменов в соревнованиях.