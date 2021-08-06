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В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта
Источник материала: СТВ
Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Так устрашающе начинает свой материал некий Ник Патон Уолш. Всего пару бездоказательных кадров.
Вот тот самый объект с камерами и даже табличками – и даже не одной, а несколькими, говорящими, что не только вход запрещен. А вот эту, наверное, просто не заметили – техническая территория Министерства обороны.
И забор с колючей проволокой здесь появился не вчера, а, как и полагается такому объекту, со дня основания, то есть 66 лет назад. Конечно, ремонт и совершенствование системы охраны войсковой части проходит периодически.
История объекта начинается 14 сентября 1954 года. Строился он изначально как военный объект особой секретности с воинской частью и арсеналом ракетных войск стратегического назначения. А с ним рядом вырос и городок. Его умышленно не обозначали на картах.
После расформирования военной части вместе с солдатским гарнизоном остался только арсенал, обслуживанием которого занимаются офицеры, контрактники и гражданские лица из местного населения.
Дмитрий Шинков, житель поселка Новоколосово:
По сути, это один из складов вооружений белорусской армии. Так что сенсация не получилась. Даже если кому-то очень хотелось.
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Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает,...
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