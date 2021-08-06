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«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

В 2018 году в августе мы заключили договор долевого строительства. 2021 год. Мы до сих пор не видим ни квартир, ни денег.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Обращались в область, в Совет безопасности, сейчас я здесь стою. Хочу защитить свой коллектив, быть полезной для своего государства.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

16-этажный дом. У нас пятиэтажный. Сколько мы боролись, чтобы нам сделали остановку транспорта. Нам отказ – узкая дорога. Сколько мы просили, чтобы нам сделали кабельное телевидение.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Раиса Михайловна и Татьяна Петровна против стройки многоэтажного жилого дома на месте детской площадке в их дворе в переулке Прилукском. Выразить свое несогласие пришли на прием к Сергею Рачкову. Обращения к местным властям уже несколько недель не дают желаемого результата.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Раиса Медведь:
Я звонила 10 июля – в течение двух недель должен был результат прийти. Ничего нет. Люди в шоке. Потому что не выйти. Нет у них ни площадки детской, ни общежития здесь рядом, ни у нас – вообще ничего нет. И получается. Вот, наш подъезд. Будут строить дом. И останемся мы, как говорится, без ничего.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

А деревья жалко. Мы сами, своими руками – у меня родители делали это.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Расставить все точки над i в ходе личного приема надеется и Ольга Николаевна. Уже который месяц минчанка не может получить пенсию по потере кормильца.

«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Мы пока до судебных разбирательств подождем. Пусть посмотрит республиканский, более высокий уровень, мы тоже сделаем со своей стороны определенные запросы. Посмотрим, насколько там соблюдаются все процедурные вещи и насколько объективно рассмотрено ваше заявление.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи...
 
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