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В Комитете госконтроля собирают данные о завышении цен на товары и лекарства

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщить о таких фактах можно анонимно и без регистрации на сайте ведомства. Там есть онлайн-панели, используя которые, можно оставить информацию.

В Комитете госконтроля собирают данные о завышении цен на товары и лекарства

За полгода на горячие линии Госконтроля поступило более 500 звонков. Полученную информацию использовали при проведении мониторингов и проверок. Кроме того, на телефон доверия Госконтроля поступило свыше 30 обращений по вопросам задержки зарплат, роста цен на продукты и лекарства, отсутствия стабильного водоснабжения в сельской местности, ремонта кровли.

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Новости Беларуси. Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте, рассказали в программе Новости...
 
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