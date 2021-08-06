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Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске

07.08.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске

Инцидент произошел сегодня примерно в 20:20 на остановке «Дмитриев Кирмаш». 49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение.

В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.

 
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В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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