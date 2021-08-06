Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске

В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел сегодня примерно в 20:20 на остановке «Дмитриев Кирмаш». 49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение.

В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.