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Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске
Источник материала: Навiны
В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня примерно в 20:20 на остановке «Дмитриев Кирмаш». 49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение.
В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.
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В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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