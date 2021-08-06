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Политзаключенный Мацкевич подозревается в грубом нарушении порядка

07.08.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Арестованный белорусским властями методист и философ Владимир Мацкевич подозревается в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» по ч. 1 ст. 342 УК РБ.

Об этом сообщил адвокат Мацкевича Дмитрий Лозовик. Статья предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.

Мацкевич был задержан 4 августа и доставлен в ИВС на Окрестина сразу после обыска, в ходе которого были конфискованы телефоны, компьютеры и носители информации, документы.

По словам адвоката, во время обыска Мацкевичу не разъяснили должным образом его права, однако сам философ Мацкевич и его адвокат еще не решили, подавать ли жалобу. Во время обыска и задержания сотрудники КГБ вели себя «максимально корректно».

«Владимир чувствует себя хорошо, не утратил бодрость духа и чувство юмора. Вину не признает… Он философски воспринимает свое нынешнее положение », - отметил адвокат.

4 августа после обыска была также задержана старший аналитик Центра европейской трансформации Татьяна Водолажская.

Белорусские правозащитники признали Мацкевича и Водолажскую политзаключенными.

 
 
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Арестованный белорусским властями методист и философ Владимир Мацкевич подозревается в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»...
 
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