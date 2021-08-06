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Парламент Молдовы утвердил новое правительство. Теперь там президент и премьер - женщины

07.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламент Молдовы в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета, назначенного президентом Майей Санду.



Кандидатура премьер-министра Натальи Гаврилицы была утверждена большинством голосов.

Таким образом, Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины.

В Молдове действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.

49-летняя Майя Санду, считающаяся прозападным политиком, в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.

Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать.

В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии "Действие и солидарность" (свыше 52% голосов и 63 мандата).

43-летняя Наталья Гаврилица - давняя соратница Санду и ее заместитель по партии. Училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдовы.
 
 
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Парламент Молдовы в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета, назначенного президентом Майей Санду.
 
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