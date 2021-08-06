Суд по делу Колесниковой и Знака продолжится 10 августа

Подробностей закрытого заседания нет.





Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд 4 августа. Они обвиняются в "заговоре с целью захвата власти", "создании экстремистского формирования" и в "призывах к действиям, направленным во вред нацбезопасности".





Это ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1 и ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Самый большой срок грозит по статье о заговоре - от 8 до 12 лет лишения свободы.