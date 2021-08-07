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Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магомедхабиб Кадимагомедов взял серебро. Его турнирный путь завершился лишь в финале. В непростой схватке он в борьбе уступил более титулованному россиянину Сидакову. Тем не менее вторая позиция итогового протокола Олимпийских игр – более чем достойное выступление.
С серебряной медалью Магомедхабиба Кадимагомедова поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко также направил поздравление Ванессе Колодинской с завоеванием бронзовой медали на Играх в Токио. В финальной борьбе белорусская спортсменка победила американку Джакарру Винчестер, причем сделала это уверенно и досрочно. Соперница продержалась всего минуту с небольшим. Далее молниеносная атака, бросок и туше. Успех Ванессы Колодинской отметил глава государства.
Александр Лукашенко:
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Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси
Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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