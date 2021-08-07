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Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

Магомедхабиб Кадимагомедов взял серебро. Его турнирный путь завершился лишь в финале. В непростой схватке он в борьбе уступил более титулованному россиянину Сидакову. Тем не менее вторая позиция итогового протокола Олимпийских игр – более чем достойное выступление.

С серебряной медалью Магомедхабиба Кадимагомедова поздравил Александр Лукашенко.

Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильным соперником. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке. Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед.

Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

Александр Лукашенко также направил поздравление Ванессе Колодинской с завоеванием бронзовой медали на Играх в Токио. В финальной борьбе белорусская спортсменка победила американку Джакарру Винчестер, причем сделала это уверенно и досрочно. Соперница продержалась всего минуту с небольшим. Далее молниеносная атака, бросок и туше. Успех Ванессы Колодинской отметил глава государства.

Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

Александр Лукашенко:
В жестокой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу яркое свидетельство таланта. Особые слова благодарности тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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