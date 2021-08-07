ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медальный дуплет белорусских борцов – серебро Магомедхабиба Кадимагомедова и бронза Ванессы Колодинской – если не самое запоминающееся для нас событие нынешних Игр, то одно из уже точно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мы поздравляем медалистов и желаем им новых свершений. 

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

Начнем с гимнастики. Грации только начали поход за наградами. 6 августа прошла квалификация в индивидуальном многоборье. Результаты белорусок обнадеживают: обе наши спортсменки вышли в финал. Причем в промежуточном протоколе Алина Горносько идет четвертой, а Анастасия Салос – пятой. Как мы понимаем, для завоевания медалей нужно добавлять.

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

А вот в женском пятиборье награды уже разыграны. Анастасия Прокопенко показала 8-й результат. Ее подруга по команде Ольга Силкина финишировала 18-й. Мужская часть программы завершится 7 августа. Здесь на третьем промежуточном месте идет Илья Полозков.

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

Белорусские гребцы успешно преодолели квалификацию и вышли в полуфинал. 7 августа будем переживать за три наших экипажа. В 1/2 выступят мужская и женская байдарки-четверки, а также женское каноэ-двойка.

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

В спортивной ходьбе марафонец Дмитрий Дюбин завершил дистанцию на 22-м месте, преодолев 50 километров за 4 часа и 25 секунд. Победил представитель Польши. В женской спортивной ходьбе на 20 километров финишировали три наших спортсменки. Анастасия Раровская заняла 23-е место, Анна Драбеня – 31-е, Виктория Ращупкина – 49-е.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медальный дуплет белорусских борцов – серебро Магомедхабиба Кадимагомедова и бронза Ванессы Колодинской – если не самое запоминающееся для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by