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Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционный медальный зачет. На вершине по-прежнему китайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но борьба за чемпионство обостряется. Теперь превосходство азиатов не выглядит таким уж подавляющим.
Американцы под конец Игр набрали фантастическую скорость и с каждым днем сокращают отставание. Третьими идут японцы. Белорусы – 43-и.
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Новости Беларуси. Традиционный медальный зачет. На вершине по-прежнему китайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но борьба за чемпионство обостряется. Теперь...
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