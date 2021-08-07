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Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционный медальный зачет. На вершине по-прежнему китайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но борьба за чемпионство обостряется. Теперь превосходство азиатов не выглядит таким уж подавляющим.

Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый

Американцы под конец Игр набрали фантастическую скорость и с каждым днем сокращают отставание. Третьими идут японцы. Белорусы – 43-и.

 
 
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Новости Беларуси. Традиционный медальный зачет. На вершине по-прежнему китайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но борьба за чемпионство обостряется. Теперь...
 
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