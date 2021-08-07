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«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Через диалог к решению вопросов. Прописка, благоустройство территорий, адресная социальная помощь. Только к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой записались 196 человек. Шансом найти короткий путь к устранению своего затянувшегося вопроса воспользовалась и Алеся Семерич. Проблема насущная – долгострой. Уже три года семья Алеси не может въехать в собственную квартиру.
Дольщиков более 30 человек ждут деньги с декабря 2020 года. Деньги не вернули, дом не сдают. Мы писали в госэкспертизу.
Наталья Кочанова не стала откладывать дело в долгий ящик. Тут же связалась с заинтересованными лицами и поручила в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли
Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи...
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