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«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

07.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.

С какими просьбами пришли люди и как решали проблемы, расскажет Вероника Кудринецкая.

«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Минчане задавали вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Но звучали не только жалобы, но и пожелания, чтобы город стал лучше. На большинство вопросов тут же получали ответы. А для тех, которые требовали более детального изучения, назначались сроки рассмотрения.

«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Через диалог к решению вопросов. Прописка, благоустройство территорий, адресная социальная помощь. Только к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой записались 196 человек. Шансом найти короткий путь к устранению своего затянувшегося вопроса воспользовалась и Алеся Семерич. Проблема насущная – долгострой. Уже три года семья Алеси не может въехать в собственную квартиру.

«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Дольщиков более 30 человек ждут деньги с декабря 2020 года. Деньги не вернули, дом не сдают. Мы писали в госэкспертизу.

«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Наталья Кочанова не стала откладывать дело в долгий ящик. Тут же связалась с заинтересованными лицами и поручила в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации.

«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дом готов, дом введен в эксплуатацию, не могут отдать ключи. Детям идти в школу через несколько недель, а они переехать не могут. Ну это вообще безобразие. Давайте-ка разберитесь, Сергей Михайлович, и срочно мне перезвоните.

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Наталья Кочанова: делаю вывод, что и следующий единый день приема мы проведем в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи...
 
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