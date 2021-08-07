Впервые за 13 лет: хард-рок-группа Guns N' Roses выпустила «новую» песню

Источник материала: ОНТ

Участники знаменитой американской хард-рок-группы Guns N 'Roses выпустили новую песню «Absurd». Об этом сообщает Billboard.

Группа не выпускала новых произведений вот уже 13 лет. Правда, уточняется, что эта песня была написана давно и даже исполнялась ранее, просто в свое время ее не записали в студии.

Новая песня – неизданная композиция «Silkworms» в переработке. Она звучала лишь несколько раз в начале 2000-х во время концертов группы. При этом в альбом «Chinese Democracy» (2008 год) так и не вошла.

И вот песня наконец официально вышла в свет. Исполняют ее прежние участники Guns N 'Roses. Продюсировал трек вокалист группы Эксл Роуз совместно с Карамом Костанзо.

Не сообщается, будет ли выпущен новый альбом Guns N 'Roses в скором времени и будет ли в нем «Absurd».

Фото: Instagram

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