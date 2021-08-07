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«Вы наггетс уронили». Непоседливый щенок, который пытается подняться по лестнице, покорил Сети
Источник материала: ОНТ
Детеныши животных сами по себе милы и занятные, даже если они беспородны. Умиление вызывает буквально все: то, как они ходят, поднимаются по лестнице или клянчат еду. Но иногда получаются совершенно незаурядные породы. На историю
Хозяину щенка, видео с которым стремительно завирусилось в интернете, наверняка хочется сказать вслед: «Вы наггетс уронили».
Действительно, окрас щенка и структура шерсти делают его невероятно похожим на куриный наггетс. Это же заметили и пользователи интернета.
Смешной, непоседливый щенок сразил наповал интернет своими попытками подняться по лестнице.
Фото: скриншот из видео
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Детеныши животных сами по себе милы и занятные, даже если они беспородны. Умиление вызывает буквально все: то, как они ходят, поднимаются по лестнице или клянчат...
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