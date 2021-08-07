«Вы наггетс уронили». Непоседливый щенок, который пытается подняться по лестнице, покорил Сети

Источник материала: ОНТ

Детеныши животных сами по себе милы и занятные, даже если они беспородны. Умиление вызывает буквально все: то, как они ходят, поднимаются по лестнице или клянчат еду. Но иногда получаются совершенно незаурядные породы. На историю обратил внимание ridus.ru.

Хозяину щенка, видео с которым стремительно завирусилось в интернете, наверняка хочется сказать вслед: «Вы наггетс уронили».

Действительно, окрас щенка и структура шерсти делают его невероятно похожим на куриный наггетс. Это же заметили и пользователи интернета.

Смешной, непоседливый щенок сразил наповал интернет своими попытками подняться по лестнице.

«Это слишком мимимишно», «Прекрасно, что на свете есть такие очаровательные создания», «Я бы забрала этот наггетс», «Какой малыш, словно игрушечный», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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