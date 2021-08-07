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Дарить добро: день открытых дверей прошел в Белорусском детском хосписе

07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Песни, танцы и инсценировки. В лагере «Аист» под Минском прошел день открытых дверей. Это проект Белорусского детского хосписа, передает «МИР 24».

«Аист» – одно из немногих мест в Беларуси, где дети с тяжелой формой инвалидности не вспоминают о своих болезнях. Диагноз значения не имеет. В хосписе помогают детям и с онкологией, и тем, кто живет на аппарате ИВЛ.

Не берут только пациентов с открытым туберкулезом, инфекционными и тяжелыми психическими расстройствами.

«Наверное, во всех странах СНГ есть такие организации, которые помогают таким детям, их родителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я в таком мероприятии в Беларуси присутствую не в первый раз, и если честно поражена. Есть такие люди, которым небезразлична судьба этих детей, которые делают жизнь детей ярче», – сказала помощник заместителя председателя Исполкома СНГ Фируза Косимова.

Воспитанники лагеря сами смастерили сувениры для импровизированной ярмарки. Гости привезли ребятам сладости. Изюминкой вечера стало выступление клоунов. А закончился праздник экскурсией: гостям показали живописные пейзажи.



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«Аист» – одно из немногих мест в Беларуси, где дети с тяжелой формой инвалидности не вспоминают о своих болезнях.
 
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