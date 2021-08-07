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Дарить добро: день открытых дверей прошел в Белорусском детском хосписе
07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Песни, танцы и инсценировки. В лагере «Аист» под Минском прошел день открытых дверей. Это проект Белорусского детского хосписа, передает «МИР 24».
«Аист» – одно из немногих мест в Беларуси, где дети с тяжелой формой инвалидности не вспоминают о своих болезнях. Диагноз значения не имеет. В хосписе помогают детям и с онкологией, и тем, кто живет на аппарате ИВЛ.
Не берут только пациентов с открытым туберкулезом, инфекционными и тяжелыми психическими расстройствами.
Воспитанники лагеря сами смастерили сувениры для импровизированной ярмарки. Гости привезли ребятам сладости. Изюминкой вечера стало выступление клоунов. А закончился праздник экскурсией: гостям показали живописные пейзажи.
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«Аист» – одно из немногих мест в Беларуси, где дети с тяжелой формой инвалидности не вспоминают о своих болезнях.
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