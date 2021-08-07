Что изменил декрет 1 по криптовалютам в Беларуси?

Источник материала: Myfin



Фото: FREE2EX

Для чего нужны были правки



Изменения в Декрете, по мнению экспертов, стали очередным шагом в Беларуси в борьбе с отмыванием денег. Несмотря на то, что создавая Биткоин Сатоши мечтал подарить миру валюту, которая не станет интересом государственных банков и будет защищена от взломов и кражи децентрализацией. Но как это часто бывает, благие намерения становятся лазейкой для тех, кто хочет скрыть природу своих расчетов. Со временем объемы транзакций выросли, а с ними и бесконтрольная и потенциально незаконная передача токенов.

Казалось бы, что такого? Но на первый взгляд отличная возможность для обычных пользователей стала лазейкой для террористов и тех, кто использует крипту в незаконных целях. Государства борятся с подобными операциями и постоянно модернизируют законодательство в этой сфере.

Цель декрета №1 – исправить пробелы регулирования блокчейна и криптовалют в Республике в части борьбы с отмыванием денег. Его задача – сделать легализацию преступных доходов в Беларуси невозможной или крайне затруднительной.

Что изменилось?

Несоблюдение Закона о предотвращении легализации доходов полученных преступным путем (полное наименование) стало основанием для лишения статуса резидента ПВТ.

Пример:

В результате проверки АПВТ (Администрацией ПВТ) обнаружено, что среди клиентов криптобиржи есть юридические или физические лица резиденты стран из черного списка, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. АПВТ выносит предписание об устранении выявленных нарушений. В случае, если криптобиржа проигнорирует предписание, то АПВТ примет решение о прекращении договора об условиях деятельности в парке высоких технологий.

Операции с токенами для юр.лиц на платформах, которые не являются членами ПВТ, не законны.



В новой редакции Декрета прямо указано, что приобретение, отчуждение, обмен токенов возможен только в соотвествии с положениями Декрета, а его положения прямо указывают на такую возможность исключительно через операторов криптоплатформ, в остальных случаях это незаконная предпренимательская деятельность.

Резиденты ПВТ вправе утверждать собственные критерии подозрительности финансовых операций

Криптобиржи, резиденты ПВТ могут самостоятельно разрабатывать дополнительные критерии подозрительности финансовых операций. При этом, пользователи, которые совершают операции с цифровыми активами через резидентов ПВТ гарантируют себе работу на легальной площадке. Выбирая в качестве партнера зарубежные организации белорусские криптоэнтузиасты полностью берут на себя ответственность за все операции.

Поправки также определили срок, за который криптобиржа должна определиться с ответом о приостановке подозрительной финансовой операции – не более 3 рабочих дней. Более того, она обязана информировать клиента о результате проверки подозрительной финансовой операции.

Токены официально признаны средствами

Суть этого изменения в том, что до этого необходимо было контролировать финансовые операции c с участием белорусских рублей или иностранной валюты, а операции исключительно с токенами не подподали под предмет регулирования законодательства по борьбе с отмыванием денег. Такое положение дел было лазейков для недобросовестного использования токенов и криптовалют.

Была ли кому-то польза от этого пробела, нам оценить сложно, но мы считаем, что изменения этого пункта уравняло операции с токенами по аналогию операциям с белорусскими рублями и иностранной валюжте. То есть между требованиями к контролю финансовых операций с токенами и криптовалютами с одной стороны и белорусским валютам (рублям, долларам, евро) – равенство в контроле.

Кстати, кроме Беларуси выпускают и совершенствуют криптозаконодательство и другие страны мира. Среди них Россия (в январе 2021 г.), Эстония (2017 г.) Сингапур (2014 г.), Новая Зеландия, которая и вовсе разрешила платить зарплату в крипте с 2019 г. и др.

Можно ли торговать на иностранных площадках, в том числе P2P?

Ответ на этот вопрос различается в зависимости от того, кто его задаёт. Если физическое лицо и в личных целях - да. В Декрете закреплено право физических лиц владеть, хранить, майнить, менять и приобретать за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Если этот вопрос задаёт юридическое лицо или индивидуальный предпрениматель, то ответ- нет, только через операторов криптоплатформы.

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Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

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