ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусского арбитра назначили на матч за Суперкубок УЕФА

07.08.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусского арбитра Алексея Кульбакова назначили на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом", который пройдет 11 августа в Белфасте.


Алексей Кульбаков / Из архива Reuters​

Кульбаков будет четвертым арбитром. Главным будет россиянин Сергей Карасев, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщает Еврорадио со ссылкой на uefa.com.

"Челси "выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы.

Кульбакову 41 год. Он уроженец Гомеля. Первый поединок в белорусском футбольном чемпионате судил в 2003-м. Алексей Кульбаков является единственным белорусским арбитром, который регулярно назначается на матчи групповых этапов еврокубков.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского арбитра Алексея Кульбакова назначили на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом", который пройдет 11 августа в Белфасте.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пенсионерка на остановке выпала из автобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by