|
В Минске пенсионерка на остановке выпала из автобуса
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел около половины девятого вечера в пятницу на остановочном пункте "Дмитриев Кирмаш", сообщили в ГАИ Минска.
49-летний водитель автобуса не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение, рассказали в Госавтоинспекции. В результате женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.
Пенсионерка получила травмы,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел около половины девятого вечера в пятницу на остановочном пункте "Дмитриев Кирмаш", сообщили в ГАИ Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)