Топ-5 самых «горячих» бизнес-историй июля

Источник материала: ProBusiness



Анна Матвеева и Виталий Ковалевич. Фото предоставлено авторами

Создают роботов-копирайтеров, запускают гастрономические фестивали, стартуют бизнес после закрытия компании в другой стране и просто потому, что «это судьба». Собрали бизнес-истории заряженных на успех предпринимателей, которые вдохновляют нас своим примером.

Эти материалы стали самыми популярными у наших читателей в июле.

Муж уговорил жену зарабатывать на лаванде — смотрите, какой бизнес получился

Первый букет лаванды Анна Матвеева и Виталий Ковалевич создали шесть лет назад, а потом муж убедил свою жену попробовать выращивать эти цветы для продажи. Так ребята придумали идею для бизнеса, который полностью изменил их жизнь. Сегодня Lavandamia.by — это небольшая мастерская, ферма и интернет-магазин сухоцветной флористики и товаров из лаванды.

О семейном деле Анна рассказывает с большой любовью:

«Идея Lavandamia.by появилась случайно. Мы не планировали открывать ни такой, ни какой бы то ни было другой бизнес. Началось все с того, что моя мама (она была заядлым садоводом) после нескольких неудачных попыток смогла вырастить в саду лужайку лаванды. Лаванда росла для красоты, и у нас даже мысли не было это монетизировать.

Но в 2012 году я встретила своего будущего мужа Виталика. А он родом из Пинска. Пинщина известна тем, что практически в каждой семье есть участок с теплицей, а в ней — лук, укроп, огурцы, помидоры, тюльпаны.

Виталик оказался более предприимчивым, чем я. И в процессе подготовки к свадьбе мы решили использовать нашу лаванду в декоре. А после он просто спросил, что еще можно делать из лаванды. И признался (вдруг!), что у него есть участок в деревне, оставшийся от бабушки. Почему бы там не посадить лаванду?»

О том, что произошло потом и как устроен этот небольшой «уютный» бизнес, читайте в нашем материале .

«Покупал „кота в мешке“, а оказалось, что это „золотая рыбка“». Как бывший инженер построил бизнес на надувных байдарках

Белорус Сергей Заболотный работал в найме до кризиса 2011 года, когда произошла резкая девальвация рубля, а зарплата инженера-технолога упала до $ 300 в месяц. Финансовые трудности подтолкнули Сергея к тому, чтобы попробовать зарабатывать на своем хобби — спортивном туризме:

«Коммерческий водный туризм в Беларуси тогда только-только зарождался, у меня и в мыслях не было зарабатывать на этом.

И тут меня попросили сводить в водный поход одну фирму. Потом еще и еще. Это была фантастика! Я сделал вывод, что людям надоело отдыхать с „оливье“ в ресторанах, возник запрос на активный отдых на природе. На рынке было три предложения: пешие походы, велосипедные и байдарочные. Первые две модели не прижились, а вот третья „выстрелила“».



Изображение предоставлено автором

Свой бизнес Сергей стартовал, имея одну личную байдарку и палатку. А теперь у Xatanga.by — 120 лодок, и это один из самых крупных парков байдарок в стране.

О том, как устроен бизнес на водных походах, читайте в материале .

«Бизнес бывает быстрый и мертвый». Смотрите, как этот парень делает суши и мечтает накормить Минск

«Кризис — это время проблем для одних и море возможностей для других», — поддерживает распространенное мнение Константин Краснолобов, директор компании по доставке суши, напитков и WOK Roll Bro’s. Закрыв аналогичный бизнес в Москве, парень переехал в Минск и в 2020 году запустил вместе с друзьями и своей супругой Анной производство суши:

«Началось все с того, что, переехав из Москвы в Минск с горящими глазами и невероятным желанием работать, мы с Аней предложили своим белорусским друзьям заняться бизнесом».



Фото предоставлено автором

На старте в Минске «Братья» (так называют себя молодые предприниматели) сделали упор на доставку, а теперь открывают вторую точку, где есть посадочные места. Сейчас, когда самые сложные времена позади, Константин признается:

«В Минске этот проект получил второе дыхание и приобрел совершенно другой окрас».

Как развивается семейное дело и чему учат ребят собственные ошибки, Константин рассказал в этой статье .

«Нам отказывали, крутили пальцем у виска» — чего стоило превратить фест стритфуда в городской бренд

Городской пикник Vulitsa Ezha — один из самых популярных в Беларуси фестивалей. На мероприятие приходят семьями и целыми компаниями, а блогеры готовят яркий контент на местных локациях. Каждый считает своим долгом зачекиниться на фесте. О том, как появилась идея организовать такой фестиваль, рассказал основатель проекта Егор Рытвинский:





«История Vulitsa Ezha началась в 2015 году, когда я попал на украинский фестиваль „Ulichnaya Eda“ . Его организатор Роман Тугашев начал вкладывать новый смысл в культуру уличной еды и показал, что это не блюда для бедных, а настоящий мировой тренд. Беларуси было далеко до уровня Киева. Для нас понятия уличной еды ограничивались небольшими киосками вроде „Хутка Смачна“ , куда точно не приходили отдохнуть или побеседовать с друзьями.

Я так загорелся идеей фестиваля уличной еды именно в том виде, в котором видел его в Украине, что решил создать такой формат в Минске. Буквально за месяц собрал небольшую команду из трех человек и вдохновил начать работу над собственным ивентом. На нас легла основная нагрузка: организация фуд-корта, застройка площадки, создание инфраструктуры, поиск участников».

О том, как запустить принципиально новый для рынка проект и превратить городской ивент в узнаваемый бренд, читайте по ссылке .

Отнимают работу у копирайтеров и меняют рынок — стартап-история CopyMonkey.ai

«Проверяли разные гипотезы и нащупали „боль“», — рассказывает про запуск российского стартапа CopyMonkey.ai CBDO Екатерина Невельсон. Пандемия подарила фаундерам, Екатерине и CEO проекта Антону Селихову, идею для бизнеса — AI-генератор готовых текстов для сектора e-commerce.



Антон Селихов и Екатерина Невельсон, фото предоставлено героями материала

«Мы хотели создать искусственный интеллект, который сможет оптимизировать затраты на SEO малого и среднего бизнеса. Провели custdev-интервью с предпринимателями из сектора e-commerce. В ходе исследования выявили, что:

Незаполненные описания снижают конверсию в покупку

Неуникальные описания (которые скопированы от поставщика или у конкурента) вредят SEO и выдаче в поиске

Создавать уникальные описания для каждого товара дорого (100−200 рос. рублей ($ 1−3) за текст в 1000 символов) и трудозатратно. В день копирайтер в состоянии создать всего около 30 таких текстов, это могут себе позволить только крупные игроки рынка.

Кроме данных для исследования, после 10 интервью неожиданно получили 6 заинтересованных в идее клиентов и одно подписанное письмо о намерениях приобрести продукт. Так мы приняли решение развивать продукт дальше».

Как искусственный интеллект повлияет на русскоязычный рынок ручного копирайтинга — читайте в материале .

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