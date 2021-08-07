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Глоба назвал везунчиков дня и особо успешные знаки Зодиака: могут превзойти сами себя

07.08.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глоба назвал везунчиков дня и особо успешные знаки Зодиака: могут превзойти сами себя
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на субботу, 7 августа, для всех знаков Зодиака от астролога Павла Глобы предвещает в целом неблагоприятную дату совершения путешествий и начала дальних поездок, при этом сулит некоторым счастливчикам весьма удачные свершения в проектах, на творческом и организаторском поприщах, а также в сфере личных отношений.

Об этом передает slovofraza.

Овен


Для Овнов 7 августа настоящие положительные эмоции может принести времяпровождение с близкими людьми, семьей. Астролог советует сконцентрироваться на скорейшем выполнении неотложных дел, чтобы больше времени было на родных и дорогих вам людей.

Телец


Тельцам в этот субботний день будет легко удаваться любая работа по дому, она же принесет чувство и внутреннего обновления. Также вероятны приятные встречи с близкими, которых вы не ждали.

Близнецы


Близнецам 7 августа будет улыбаться удача весь день, будет приподнятое настроение и масса энергии, чувство вдохновения и вера в собственные силы, что всякие задачи будут вам по плечу. Сегодня эти знаки Зодиака в любой работе могут превзойти сами себя.

Рак


Ракам в эту дату астролог рекомендует быть осторожнее в общении, есть вероятность неожиданных подстав со стороны окружающих, поэтому лучше сегодня не слишком распространяться о своих замыслах и планах, но лучше держать сокровенное при себе.

Лев


Львам дата придаст дополнительные силы, которые очень пригодятся для решения задач и всяческих вопросов. Астролог советует в этот день быть более уверенным в своих силах и ничего не бояться. Во второй половине дня вас может ожидать приятный сюрприз и хорошая новость.

Дева


Для Дев этот день способен стать довольно неудачным и конфликтным, обострится реакция на всяческие спорные вопросы, вы будете раздражительнее обычного. В таких случаях небольшая прогулка или смена обстановки помогут стать спокойнее и сдержаннее в эмоциях.


Весы


Для Весов 7 августа станет замечательным временем для проявления своих организаторских и лидерских качеств. Для этих знаков Зодиака любая работа принесет положительный результат и радость от самого процесса.

Скорпион


Скорпионы в этот день поймут, что череда неудач, которая их преследовала, уже прошла. Чтобы чувствовать себя более комфортно в обществе и не терять веры в собственные силы, не забывайте себя баловать всякими приятными мелочами, и хвалить за достижения, даже самые малые.

Стрелец


Для Стрельцов 7 августа может стать весьма насыщенным в плане работы, и придется разруливать многие вопросы, заниматься важными проектами. Для лучшего результата сконцентрируйтесь на главных моментах, чтобы не распылять силы и не отвлекаться на мелочи.

Козерог


Козерогам в эту дату астролог рекомендует посвятить максимум времени своей семье, а не рабочим вопросам. Времяпровождение с родными позволит не только получить массу замечательных и добрых эмоций, но и позволит "проветрить мозги", зарядиться энергией.

Водолей


Водолеям сегодняшняя дата может принести неприятные новости и серьезно испортить настроение на весь день. Астролог рекомендует пересмотреть заново свои отношения с людьми, которые вносят негатив в вашу жизнь.

Рыбы


Рыбам 7 августа стоит лучше контролировать свои слова и действия, которые случайно могут обидеть близких. Во второй половине дня может ощущаться ухудшение самочувствия, поэтому небольшая прогулка на свежем воздухе может вернуть вас в тонус.
 
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Тельцам в этот субботний день будет легко удаваться любая работа по дому.
 
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