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В Минске задержали 8 анархистов

07.08.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске задержали 8 анархистов
Силовики ломают двери одной из квартир / Скриншот с видео МВД​
В Минске задержали 8 анархистов, сообщает пресс-служба МВД. Задержания проводили сотрудники ГУБОПиК.

Они утверждают,что молодые люди активно участвовали в протестах и призвали "к организации массовых беспорядков 9 августа". Занимались изготовлением и распространением листовок.

Задержанные — жители Минска, Минской и Брестской областей. Им от 21 до 33 лет. Уголовное дело завели по факту "организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанные — жители Минска, Минской и Брестской областей.
 
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