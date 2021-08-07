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В Минске задержали 8 анархистов
Источник материала: UDF
Силовики ломают двери одной из квартир / Скриншот с видео МВД
Они утверждают,что молодые люди активно участвовали в протестах и призвали "к организации массовых беспорядков 9 августа". Занимались изготовлением и распространением листовок.
Задержанные — жители Минска, Минской и Брестской областей. Им от 21 до 33 лет. Уголовное дело завели по факту "организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
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Задержанные — жители Минска, Минской и Брестской областей.
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