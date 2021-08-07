Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпускница, отсидевшая 15 суток: «Как же они могут ломать чужие жизни с улыбкой на лице?» До этого, как говорит Екатерина, она сама себе нашла место в МНС.

Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети для поиска работы LinkedIn, пишетДо этого, как говорит Екатерина, она сама себе нашла место в МНС, куда ее сразу взяли, а потом отказали. После этого она отыскала новое место, однако комиссия по распределению не одобрила ее заявку.Напомним,— та сама выпускница юрфака БГУ, которая 29 июня во время вручения дипломов поблагодарила со сцены уволенных по политическим мотивам преподавателей и адвокатов, в том числеПосле этого у силовиков появились к девушке вопросы. Ее обвинили в том, что она «провела пикетирование», разрешение на которое от исполкома у нее не было. По мнению силовиков таким образом она хотела выразить несогласие с уголовным преследованием Максима Знака. Суд дал ей 15 суток, которые она провела на Окрестина.Однако на этом «приключения» у Екатерины не закончились.— Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, в которой существует обязательное распределение (отработка в течение 2 лет в своей стране, если учился на бюджете).Как правило, университеты настоятельно рекомендуют студенту найти себе место самостоятельно. И я нашла себе место, подумав, что окей, я даже не против рискнуть посмотреть, что такое госсектор, — написала Екатерина.Она рассказывает, что прошла собеседование и получила заявку на позицию «главный инспектор Министерства по налогам и сборам».— Потом я сказала спасибо уважаемым юристам. Потом я расплатилась за это личным временем — 15 дней жизни. Да, это не прикол, я была арестована, и, как оказалось, на этом веселая жизнь только началась. Потом я позвонила в МНС (16.07.2021), мне сказали приходить. Почему-то, поверила в чудо, пришла, мне сказали, что отказано в работе (02.08.2021). Отказ я не видела до сих пор, что противоречит постановлению 821, — продолжает девушка.Девушка не отчаялась нашла себе другую работу. Принесла заявку из новой компании в университет.— И только потому, что я принесла заявку, я узнала про то, что комиссия по распределению решает мой вопрос «завтра, в десять». Я неоднократно звонила и писала администрации, все знали мой номер, но уведомление о заседании «направили вам на домашний адрес, где ваши родители живут». Оно, к слову, не дошло еще. Но все это мелочи и никому ненужные нюансы, — пишет Екатерина.Заседание, по словам бывшей студентки юрфака, состоялось сегодня.— Мою заявку не удовлетворили. Исходя из практики рассмотрения заявок этого года, вероятно, первый такой кейс. Пояснили, что сельскохозяйственное предприятие Чечерского района очень сильно во мне нуждается, посему мою заявку отклоняют. А вот чечерскую одобряют.Мне очень жаль, что в комиссии юрфака БГУ не нашлось ни одного человека, который бы понял, что я — не угроза Беларуси. Что я отказалась от достаточного количества возможностей уехать, чтобы жить и работать здесь, потому что мне хочется, мне нравится, мне верится в лучшее. Потому что я никогда не ныла, что окончила юрфак БГУ и даже думала, что буду этим гордиться и этому радоваться, — говорится в тексте.Как написала Екатерина, она пока не знает, поедет ли в Чечерск или будет «выплачивать около 10 000 долларов университету».— И я пока все еще не знаю, как ответить себе на вопрос, как же они могут ломать чужие жизни с улыбкой на лице? А мне важно знать ответ на этот вопрос. Это напоминает мне атмосферу приемки на Окрестина: огромная икона Николая Чудотворца в кабинете органов, готовых на все, — так завершила свой пост Екатерина.