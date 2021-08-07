ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

Быстро и солидарно ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси призвали структуры Евросоюза премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки в совместном заявлении, опубликованном 6 августа.





По мнению глав правительств, соседи Беларуси, Литва и Польша, стали главными целями «гибридной войны, начатой белорусским режимом против Европейского союза», Литва «находится на переднем крае нелегальных миграционных потоков, спонсируемых белорусским государством».

«Осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции в качестве оружия политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это в очередной раз демонстрирует циничный характер белорусского режима и доказывает необходимость быстрой реакции и совместных действий ЕС, чтобы преодолеть этот вызов безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Литва, Польша и другие члены ЕС, а также соответствующие международные организации «борются против этой гибридной угрозы» и «делают все, чтобы сохранить целостность восточной границы ЕС».

Шимоните и Моравецки призывают Еврокомиссию, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, Европейский офис по вопросам предоставления убежища, все страны — члены ЕС и партнеров этого межгосударственного объединения оказать «политическую и реальную поддержку» в решении проблемы, конкретно — увеличить дипломатическую, финансовую и техническую поддержку Литвы.

Авторы заявляют об отсутствии улучшения ситуации на восточной границе ЕС: количество нелегалов со стороны Беларуси продолжает расти и исчисляется несколькими сотнями в день. Премьеры призывают институты ЕС пресекать новые пути нелегальной миграции сразу после их возникновения, а также использовать эту проблему как импульс для совершенствования общей миграционной политики, системы предоставления убежища, охраны границ, что потребует «политического внимания и соответствующих финансовых средств на уровне ЕС».

«Литва и Польша подчеркивают необходимость быстрого и решительного ответа на действия белорусского режима и всех, кто участвует в организации и содействии незаконному ввозу нелегальных мигрантов, в том числе путем распространения ограничительных мер ЕС на белорусский режим», — отмечают Шимоните и Моравецки.

Как сообщалось, 6 августа на тему нелегальной миграции из Беларуси с заявлением выступили премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии. В нем выражалась «серьезная обеспокоенность по поводу продолжающейся гибридной атаки режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы Евросоюза».

«Мы решительно осуждаем все попытки использовать незаконную миграцию с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены, — говорилось в заявлении. — ЕС, его государства-члены, страны происхождения и транзита незаконной миграции и другие международные игроки должны продолжать оперативно реагировать и работать над дальнейшим укреплением возможностей ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, поскольку люди, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть возвращены».

«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков. Необходимо рассмотреть и оперативно внедрить ограничительные меры, направленные на тех, кто незаконно ввозит мигрантов, нарушая права человека. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке Лукашенко на ЕС», — подчеркивалось в заявлении премьеров трех балтийских стран.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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