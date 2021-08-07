ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержаны 8 человек за участие в протестах 9 августа 2020 года

07.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти задержали восьмерых активистов анархистского движения якобы за призывы к организации массовых беспорядков 9 августа 2020 года.

«Задержанные – жители столицы, Минской области и Брестчины, в возрасте от 21 до 33 лет, официально неработающие. Начиная с августа прошлого года они являлись организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности они изготавливали в печатном кооперативе «Листовка». Установлено, что их протестная деятельность финансировалась, о чем свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты, копировально-множительная техника, сырье для изготовления, готовая продукция в виде листовок, анархистская литература и экстремистская атрибутика», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что часть активистов анархистского движения скрываются за пределами страны.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти задержали восьмерых активистов анархистского движения якобы за призывы к организации массовых беспорядков 9 августа 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня День Анны: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by