ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти США продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение в вузах

07.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Администрация США в пятницу продлила до 31 января 2022 года действие введенного в связи с пандемией моратория на выплаты по федеральным кредитам на обучение. Об этом сообщается в заявлении министерства образования, которое распространила пресс-служба Белого дома.

В сообщении уточняется, что данное решение является окончательным, продлевать срок действия моратория еще раз администрация не планирует.

«Министерство [образования] полагает, что дополнительное время и точная дата окончания [действия моратория] позволят заемщикам спланировать возобновление выплат и сократят риск просрочки платежей и невыполнения обязательств», - говорится в пресс-релизе, передает ТАСС.

Как поясняет газета «Хилл», мораторий на выплаты по федеральным студенческим займам был введен в прошлом году, его действие истекало в сентябре нынешнего года. В рамках моратория заемщикам не нужно производить выплаты по займам на обучение, проценты на остаток по кредитам также не начисляются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация США в пятницу продлила до 31 января 2022 года действие введенного в связи с пандемией моратория на выплаты по федеральным кредитам на обучение. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by