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Nestlé обещает сократить рекламный бюджет на белорусском ТВ

07.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах, сообщает DW со ссылкой на письмо компании.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси", - сообщила 6 августа пресс-служба швейцарской компании.

Ранее, свое присутствие в эфире белорусского зомбоящика швейцарская Nestlé объяснила так: "Отсутствие альтернативных каналов и широкий ассортимент нашей продукции привели к заметному присутствию брендов Nestlé на национальных телеканалах страны".

К этим брендам относятся, в частности, Nescafé и Nespresso (кофе), KitKat (шоколад), Lion Cereals (готовые завтраки), Maggi (заправки для супов и приправы), Purina (корма для домашних животных).

Впрочем, компания так и не предоставила какой-либо конкретики помимо фразы «значительно сократили рекламный бюджет».

На запрос DW откликнулся также немецкий производитель бытовой химии Henkel, известный такими брендами, как Persil (порошок и гели для стирки белья), Schwarzkopf (средства по уходу за волосами), "Момент" (клеи).

Старший менеджер пресс-службы штаб-квартиры в Дюссельдорфе Ханна Филиппс (Hanna Philipps) сообщила, что решения о размещении телевизионной рекламы принимаются не в головном офисе концерна, а "в филиалах на местах локальными маркетинговыми командами". Из этого следует, что ролики Henkel на белорусских госканалах оплачиваются из Москвы, где находится штаб-квартира ООО "Хенкель Рус", обслуживающего рынки России и стран СНГ. На просьбу DW подтвердить такой вывод руководитель отдела корпоративных коммуникаций Henkel в России, Беларуси и Казахстане Наталья Овакимян на момент публикации этой статьи не ответила.

Ханна Филиппс сообщила также, что поступающая на белорусский рынок продукция Henkel "производится главным образом в России и через внешнего дистрибьютора импортируется в Беларусь". Правда, Henkel с 2004 года представлен и в самой Беларуси, уточнила пресс-секретарь: "У нас там примерно 100 сотрудников и собственная производственная площадка".

Имеется в виду завод по выпуску строительных смесей Ceresit в Заславле под Минском. Для сравнения: в России у Henkel 11 заводов и около 2500 сотрудников. Так что можно исходить из того, что рекламная стратегия на белорусском рынке (по данным Ханны Филиппс, объемы продаж на нем "существенно ниже 1% глобальной выручки" концерна) и соответствующий бюджет формируются именно в Москве в российском представительстве немецкой компании.

DW направила также запросы крупной швейцарской компании Sandoz и двум немецким фирмам - средней по размерам Dr. Theiss Naturwaren и сравнительно небольшой Dolorgiet. Ни от одного из этих трех производителей медицинских препаратов, лекарственных и косметических средств, тоже активно рекламирующих свою продукцию на государственных белорусских телеканалах, на момент публикации ответ не поступил.

 
 
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Компания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах, сообщает DW со ссылкой на письмо компании.
 
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