ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Архиепископ Кондрусевич в Гродно: Слово Божие — самая совершенная конституция

07.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 августа в Гродненской кафедральной базилике Святого Франциска Ксавьера состоялось торжество, которое возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



Говоря о многочисленных проблемах и кризисах, с которыми сегодня сталкивается весь мир и наша страна, пишет catholic.by, архиепископ Тадеуш Кондрусевич пригласил верующих искать ответы на вопросы: «Почему мы, народ с богатой и более чем тысячелетней христианской культурой, не можем мирно решать свои насущные проблемы? Почему у нас отсутствует дух покаяния и прощения?

Почему мы не вслушиваемся в голос папы Франциска, который в последней энциклике Fratell tutti — «Все братья» призывает быть братьями и сестрами и строить культуру единства?» Чтобы ответить на эти вопросы, архипастырь, проведя параллель с Солнечной системой, предложил следующее:

«В это сложное и судьбоносное время нашей истории в центре нашей жизни мы должны поставить не свои личные амбиции, не стремление к власти, материальным богатствам, удовольствиям и тому подобному, но солнце Иисуса Христа, которое никогда не заходит.

Только он посылает нам лучи света любви и тепла Божьей благодати. Только он может помочь решить наши проблемы», — подтвердил архиепископ, пишет НН.

Свою проповедь иерарх завершил короткой молитвой: «В это судьбоносное время нашей истории помоги нам, Мария — Конгрегатская Дева, царствующая в городе над Неманом, — сделать «перезагрузку» нашей жизни, чтобы Бог, а не злой дух был в его центре.

Помоги принять всегда актуальное и действенное слово Твоего Сына. Оно является самой совершенной конституцией, чтобы мы, живя по ней, строили новую, наполненную взаимной любовью и почетом мирную и счастливую Беларусь».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 августа в Гродненской кафедральной базилике Святого Франциска Ксавьера состоялось торжество, которое возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глоба назвал везунчиков дня и особо успешные знаки Зодиака: могут превзойти сами себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by