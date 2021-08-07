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Павловский: «Сегодня Лукашенко кукловод Путина»
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политтехнолог – о крепкой связке правителей Беларуси и России. И кто кем управляет.
Фото DW
– Смотрите, был Лукашенко, мы над ним посмеялись, – рассуждает политолог Глеб Павловский на
Сегодня он кукловод Путина. Путин ведь чего боится – внешнего управления, он борется с Западом, чтобы не попасть под внешнюю колонизацию. Он попал под внешнее управление Минском. Лукашенко может вытворять всё, что угодно, любой эксцесс.
Он это делает отчасти иррационально, отчасти и хитровански (
Что это, если не внешнее управление Кремлём?
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Российский политтехнолог – о крепкой связке правителей Беларуси и России.
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