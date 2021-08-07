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Павловский: «Сегодня Лукашенко кукловод Путина»

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политтехнолог – о крепкой связке правителей Беларуси и России. И кто кем управляет.

Павловский: «Сегодня Лукашенко кукловод Путина»

Фото DW

– Смотрите, был Лукашенко, мы над ним посмеялись, – рассуждает политолог Глеб Павловский на Эхе Москвы. – Колхозник такой, в то же время у него порядок, следит за порядком. Сегодня что мы имеем?

Сегодня он кукловод Путина. Путин ведь чего боится – внешнего управления, он борется с Западом, чтобы не попасть под внешнюю колонизацию. Он попал под внешнее управление Минском. Лукашенко может вытворять всё, что угодно, любой эксцесс.

Он это делает отчасти иррационально, отчасти и хитровански (о миграционном кризисе, – Прим.). Он стремится поступать экстремально, чтобы отрезать Путину любой вариант отхода. Он привязал к себе Путина, и Путин вынужден будет соглашаться со всем, что делает Лукашенко.

Что это, если не внешнее управление Кремлём?

 
 
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Российский политтехнолог – о крепкой связке правителей Беларуси и России.
 
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