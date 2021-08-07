Антон Орехъ: «Сидите — и бойтесь. Именно этого от нас и хотят»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист пишет на Эхе Москвы про бочку со страхом.





Павел Чиков со свойственной ему системностью и квалифицированностью обрисовал текущую ситуацию, и после его описания захотелось бежать, куда глаза глядят, запасшись спичками, керосином, болотной спецодеждой. На крайний случай взяв с собой мыло, веревку и карабин с одним патроном.

Момент неизбежного появления на горизонте Товарища Майора, несущего под мышкой папку с распечатками всех твоих постов столетней давности, где ты восхваляешь иноагентов и доказываешь свою связь с нежелательными организациями, может стать кошмарным сном похлеще синих вурдалаков с изумрудными глазами и пентаграммой во лбу.

Я еще подумал: вот как хорошо, что я социально пассивный элемент! Нет у мене ни Facebook’а, ни Twitter’а, ни TikTok’а — ни черта нет, кроме Telegram’а. Мне и чистить историю сообщений особо долго не придется. А ведь есть такие граждане, которые круглые сутки пишут во все доступные сети, и сегодня и сами уже в точности не вспомнят, что и куда писали. И у них два пути: либо посвятить ближайшие дни тотальному прочищению всей своей публичной жизни за последние несколько лет, либо просто совершить цифровое самоубийство, удалив всё.

Хотя есть же у нас еще и друзья, у которых сохранились в перепостах наши слова. В общем, ситуация такова, что сделать вы реально ничего не можете. Только сидеть и надеяться, что пронесет.

Но пронесет ли? Кто вообще под ударом? Как ни странно, но под ударом вообще все! Попасть могут совершенно рядовые пользователи, не активисты, не навальнисты — просто случайные люди.

Потому, что Товарищ Майор только на словах стоит на страже государства. А реально он гонит план. Ему надо выявить без особого для себя напряжения сколько-то шпионов, агентов, русофобов, чтобы показать свою значимость и необходимость. И такие вот майоры шарашат по соцсетям и ловят всех подряд на чем попало.

Поэтому вовсе не обязательно быть активным и известным, чтобы попасть в жернова системы. Но активные и знаменитые, конечно, на особом счету. Потому что для системы они реальные враги, и внимание к ним пристальное. А как и за что наказывают таких непосед — вы сами прекрасно знаете, благо примеров уже сотни.

Вот и получается, что нас успешно погружают в бочку со страхом. Мы вздрагиваем, когда делаем любую запись или репост. Мы мучаемся, вспоминая, когда и где могли что-то неосторожное брякнуть. Законы приобрели обратную силу, а стало быть, докопаться можно до самого основания Интернета.

Мы боимся, даже точно зная, что ни в чем не виноваты и ничего плохого не делали. Потому что отсутствие вины не освобождает от ответственности. Сидите — и бойтесь. Именно этого от нас и хотят.