Источник материала: UDF



Глеб Павловский. Фото: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший кремлевский политтехнолог: «Сегодня Лукашенко кукловод Путина» Он это делает отчасти иррационально, отчасти и хитровански...

– Смотрите, был Лукашенко, мы над ним посмеялись, – рассуждает политологна. – Колхозник такой, в то же время у него порядок, следит за порядком. Сегодня что мы имеем?Сегодня он кукловод Путина. Путин ведь чего боится – внешнего управления, он борется с Западом, чтобы не попасть под внешнюю колонизацию. Он попал под внешнее управление Минском. Лукашенко может вытворять всё, что угодно, любой эксцесс.Он это делает отчасти иррационально, отчасти и хитровански (о миграционном кризисе, – Прим.). Он стремится поступать экстремально, чтобы отрезать Путину любой вариант отхода. Он привязал к себе Путина, и Путин вынужден будет соглашаться со всем, что делает Лукашенко.Что это, если не внешнее управление Кремлём?