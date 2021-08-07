Астролог предупредила о важных событиях августа: начинается напряженное время

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Солнце во Льве напряженное Сатурном

"Если вы наемный сотрудник, то начальство в целом будет принимать ваши усилия как должное, а вам придется исполнять любые их требования. Небрежность в работе или безответственность не только неприемлемы, но и сработают в будущем против вас", - считает эксперт.

"Халявы не будет. Но будут появляться шансы и сигналы, способствующие профессиональному развитию, будто некая сила мягко и плавно заземляет вас, дает почву под ногами и намекает "делай надолго и качественно". Но вы можете столкнуться с неверием в себя, трудностями. Могут быть состояния, что вы не профессионал, самозванец, желания никогда не реализуются", - считает астролог.

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"Возможно, вас охватит жажда свободы или независимости. В это время могут озарить гениальные инсайты, и кажется, что за неделю вы прожили интенсивное десятилетие и стали в два раза моложе, в худшем случае возможны скачки самооценки, внутренняя трансформация: "скучно, и теперь не знаю, чего хотеть", - считает астролог.

"В этот период могут быть перебои с электричеством из-за высокого напряжения, взрываться лампочки, чаще обычного зависают программы и техника, перегорают гаджеты и может ударить током", - добавила Арина Артуровна.

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"Иллюзии превращаются в разочарования. Особую опасность представляет вода. Стирается чувство меры и реальности из сферы денег и/или отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги", - считает астролог.

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"Это лучшее время для начинаний бизнеса в сфере развлечений, организаций мероприятий, отдыха, обучения, творчества. Дела в это период идут успешно, поскольку такая луна усиливает организаторские способности и жажду действий. Хорошо работает голова. Люди легко схватывают идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Нередко проявляется азарт, вы готовы пойти на риск, если почувствуете, что можете выиграть", - уверена Арина Артуровна.

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"Период хорош для того, чтоб привести все свои дела и счета в порядок. На переговорах и встречах рекомендуется говорить по сути, без лишней воды. Вам стоит вспомнить о делах и обязанностях, и начать уже работать или усиленно заняться поиском работы, если вы безработный. Псевдопиар или фальшивая обертка распознается за версту", - считает Арина.

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"Во время такого транзита люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике".

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астролог предупредила о важных событиях августа: начинается напряженное время Это событие будет длиться до 10 августа (началось оно 28 июля)