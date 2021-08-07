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Астролог предупредила о важных событиях августа: начинается напряженное время
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Об этом
Солнце во Льве напряженное Сатурном
Это событие будет длиться до 10 августа (началось оно 28 июля). По словам астролога, в это время дополнительная ответственность и обязанности могут лечь на вас тяжелым и непосильным грузом.
Но с другой стороны педантичность и скрупулезный подход к работе поможет вам добиться хороших результатов. Может показаться, что вы делаете один шаг вперед и восемь - назад. Любой процесс будет идти с большими тормозами.
"Если вы наемный сотрудник, то начальство в целом будет принимать ваши усилия как должное, а вам придется исполнять любые их требования. Небрежность в работе или безответственность не только неприемлемы, но и сработают в будущем против вас", - считает эксперт.
При этом не стоит добиваться расположения или рассчитывать на удачу, чтобы удержаться на плаву в этот период, ведь только тяжелый и упорный труд дадут результат.
"Халявы не будет. Но будут появляться шансы и сигналы, способствующие профессиональному развитию, будто некая сила мягко и плавно заземляет вас, дает почву под ногами и намекает "делай надолго и качественно". Но вы можете столкнуться с неверием в себя, трудностями. Могут быть состояния, что вы не профессионал, самозванец, желания никогда не реализуются", - считает астролог.
По словам Арины Артуровны, в этот период в вашей жизни могут происходить такие события:
вознаграждение за труд в прошлом
штрафы за прогулянные уроки и работу
ухудшение отношений
проблемы с законом
забота о старших, больных
ухудшение здоровья, падению иммунитета и общего энергетического уровня, если не придерживаться дисциплины, режима сна и питания
Солнце в квадратуре с Ураном c 3 по 10 августа
Это время романтического настроя, вам захочется эмоций и приключений. Ваш обычный распорядок или планы нарушит погода, внешние факторы или неожиданные обстоятельства.
"Возможно, вас охватит жажда свободы или независимости. В это время могут озарить гениальные инсайты, и кажется, что за неделю вы прожили интенсивное десятилетие и стали в два раза моложе, в худшем случае возможны скачки самооценки, внутренняя трансформация: "скучно, и теперь не знаю, чего хотеть", - считает астролог.
Но с другой стороны, вам может становиться жутко скучно и поэтому вас будет тянуть на разного рода авантюры и приключения. Прежнее окружение давит, хочется все и сразу, порушить старое, разорвать старые связи: личные, дружеские, бизнесовые и начать с нуля новое.
"В этот период могут быть перебои с электричеством из-за высокого напряжения, взрываться лампочки, чаще обычного зависают программы и техника, перегорают гаджеты и может ударить током", - добавила Арина Артуровна.
Венера в оппозиции с Нептуном
В таком положении планеты будут пребывать с 5 по 17 августа. Этому времени присущи легкая грусть, мечта о чем-то несбыточном.
"Иллюзии превращаются в разочарования. Особую опасность представляет вода. Стирается чувство меры и реальности из сферы денег и/или отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги", - считает астролог.
По словам Арины Артуровны, если вы прокачаны и проработали свои пороки, чудесным образом создаются приключения в сфере отношений или финансовые авантюры, открываются неожиданные источники дохода, срастаются "мутные" схемы и проекты. Есть высока вероятность щедрых подарков. Возможно новое увлечение в сфере искусства или влюбленность в море (сон, мечту).
Этому периоду присущи:
измены и вранье
сплетни, интриги
разочарования
неистовая влюбленность
розовые очки в любой сфере жизни
финансовые потери из-за невнимательности или обманов (мошенники, финансовые пирамиды, биткоин и т. д.)
алкогольные, пищевые и наркотические отравления
опасность на воде
Новолуние во Льве
Это событие произойдет 8 августа в 16:50. Астролог говорит, что в этот период благоприятно привлекать к своей особе внимание, производить впечатление, влюбляться, флиртовать.
"Это лучшее время для начинаний бизнеса в сфере развлечений, организаций мероприятий, отдыха, обучения, творчества. Дела в это период идут успешно, поскольку такая луна усиливает организаторские способности и жажду действий. Хорошо работает голова. Люди легко схватывают идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Нередко проявляется азарт, вы готовы пойти на риск, если почувствуете, что можете выиграть", - уверена Арина Артуровна.
Новолуние во Льве - благоприятное время для занятий с детьми, репетиторства и поиска учебных заведений, подготовке к школе. Хорошо открываются и развиваются в этот период творческие таланты как у детей так и взрослых.
Новолуние будет благотворно для таких действий:
спекуляций на рынке и трейдинга
новых знакомств, завязывания дружеских отношений, установления полезных контактов
мероприятий по укреплению престижа и авторитета в ближайшем окружении, презентаций, выставок, аукционов, светских раутов, визитов, приемов гостей, показов
культурных мероприятий, посещения театра, кино, стадионов, охоты и спорта
покупки ювелирных изделий, украшений и драгоценностей, подарков для своих любимых и близких
стрижки и лечения волос
Меркурий в Деве
Это событие будет происходить с 12 по 30 августа.
"Период хорош для того, чтоб привести все свои дела и счета в порядок. На переговорах и встречах рекомендуется говорить по сути, без лишней воды. Вам стоит вспомнить о делах и обязанностях, и начать уже работать или усиленно заняться поиском работы, если вы безработный. Псевдопиар или фальшивая обертка распознается за версту", - считает Арина.
В это время ценится конкретная и четкая информация, которая, даже несмотря на то, что поступает из проверенных источников, перепроверяется, иногда и не раз или собирается из разных источников, анализируется. Никто вам на слово не поверит и на эмоции или провокации вряд ли поддастся.
Благоприятно это время для:
поиска деловых контактов
собраний и совещаний, планирования
составления отчетов, инвентаризации, наведения порядка
сдачи анализов и прохождения обследования по здоровью
поиска экспертов в своей нише
поиска нужных медицинских специалистов
консультаций и консультирования
найма на работу сотрудников или поиска домашнего персонала
поиска работы
Венера в Весах
Это событие будет происходить с 16 августа по 10 сентября.
Прекрасное время для выяснений отношений, заключений разного рода партнерств, договоров и регистрации официальных отношений.
"Во время такого транзита люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике".
Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к заключению официальных отношений.
Благоприятно это время для:
предложений о сотрудничестве, коллабораций
презентаций, светских тусовок, любых мероприятий, связанных с искусством, модой, красотой
организации богемных мероприятий и богемного образа жизни
регистрации отношений и помолвки, предложений
судовых процессов и разрешений конфликтов
мировых соглашений и пактов
составления брачных договоров, деловых договоров и т. д.
Ретроградный Уран
С 16 августа начинается период ретроградного Урана, продлится он до 21 января.
В это время рекомендуется:
ломать стереотипы
внедрять инновационные технологии в свое дело
внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем
значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость
смелые эксперименты исследования, открытия
неожиданные события
Не рекомендуются во время ретроградного Урана:
консервативность
препятствие внедрения IT-технологий
ограниченность мышлений и поступков
примитивные методы решения проблем
препятствование кардинальным изменениям в жизни
неумение подстраиваться и быть вариативным
Оппозиция Юпитера и Солнца с 16 по 25 августа
По словам астролога, с одной стороны вы можете ощущать общую атмосферу удачи и благоденствия. Открываются новые двери, появляются шансы, растут ваши уверенность и самооценка, ускоряется развитие, укрепляется вера в себя, хочется помогать и заниматься благотворительностью.
С другой стороны - вас начинают одолевать моральные терзания: "Меня ценят или обесценивают? Зачем я живу? Что я здесь делаю? Каково мое предназначение? Хорошая я мама, жена? Успешный ли я бизнесмен? На том ли я пути? Достаточно ли хорош в своем деле или как друг, муж, товарищ, компаньон?
Вы можете оказаться в сократовской позе "Я выше всей этой рутины", забросив обычные дела, фанатеете от какой-то одной идеи, отбрасывая остальные возможности, игнорируя практический смысл происходящего.
Вас разрывает на части, хочется куда-то убежать, улететь, уехать, от привычных обязанностей, совсем теряет ценность то, что раньше было важным, но появляются новые интересы, которые прежде показались бы бредом.
В это время могут возникать:
проблемы с законом
ущемленное самолюбие
черный пиар
конфликты, ярые выяснения отношений
потеря репутации
крах карьеры
завышенные несбывшиеся ожидания от себя, людей и т. д.
Полнолуние 22 августа в 15:02
"Хороший день для переезда, перемены места жительства. Благоприятен для семейных культурных мероприятий и интеллектуальных мероприятий. Хороший день для улаживания конфликтов, а также для обсуждения семейных и личных планов. Возможно зачатие", - считает эксперт.
Что ждет в сфере бизнеса
Вероятен кратковременный успех в финансовых спекуляциях, особенно в результате сделок по недвижимости, в сфере услуг. В этот день хорошо намечать планы, возможно открытие новых перспектив. Успех в дальних командировках и поездках.
Здоровье
В это время повышается аппетит, появляется склонность к перееданию, злоупотреблению жирной пищей. Следует поберечь печень. У людей, склонных к аллергии, возможны высыпания. День не подходит для начала борьбы с лишним весом.
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Это событие будет длиться до 10 августа (началось оно 28 июля)
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