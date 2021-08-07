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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин потребовал за три года остановить вымирание России 2020-й принес пандемию и резкий скачок смертности.

Правительство РФ должно к 2024 году «обеспечить выход на положительную динамику численности населения», говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания с членами кабмина 19 июля.Жесткая демографическая цель должна быть включена в Единый план по достижению национальных целей развития, который министрам поручено согласовать и утвердить до 1 октября. Предыдущая редакция плана была принята в мае 2018 года и содержала погодовой график исполнения майских указов, которые требовали совершить технологический рывок, вдвое сократить бедности и войти в топ-5 крупнейших экономик мира.Естественную убыль населения, согласно плану, нужно было сократить до 219,1 тысячи человек в 2019 году, 127,4 тысячи - в 2020-м, 91,3 тысячи - в 2021-м, 57,5 тысячи - в 2022-м, 29,9 тысячи - в 2023-м, а к 2024 году выйти хотя и на символический на прирост - в 1 тысячу человек.План провалился в первый же год. Согласно Росстату, в 2019-м естественная убыль составила 317,3 тысячи человек (.xls). При том что смертность сократилась с 1,828 млн до 1,798 млн, темпы падения рождаемости оказались втрое выше (с 1,604 до 1,481 млн).2020-й принес пандемию и резкий скачок смертности, который в относительном выражении - на 18% - стал рекордным с послевоенного голода 1947 года. За год в стране умерли 2,138 млн человек, в то время как рождаемость рухнула до минимума с 2002 года - 1,436 млн. Естественная убыль населения удвоилась и стала рекордной за 15 лет - 702 тысячи человек.На уровне регионов статистика рисует и вовсе картину полноценной демографической катастрофы: среди сельского населения уровень смертности превышает рождаемость почти вдвое: 569,8 тысячи человек против 356,6 тысячи (в 2020 году).Беднеющим семь лет подряд людям, половина из которых имеют доход ниже 27 тысяч рублей в месяц, содержание ребенка становится не по карману, в особенности в деревнях и селах, где число родившихся детей - на минимуме за всю современную историю страны.Среди проживающих в сельской местности детей 54% находятся за чертой бедности, подсчитал Росстат. Почти такой же процент - в многодетных семьях по всей стране (48%).В целом же по России, согласно официальной статистике, 23,6% детей живут в нищете. С 2013 по 2019 год их доля выросла на 4,6 процентного пункта. Уровень рождаемости за то же время сократился на 24%, а естественная убыль населения накопленным итогом достигла 1,127 млн человек.