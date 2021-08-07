Источник материала: UDF



Фото: instagram.com/nicolekidman

"Пусть начнется обратный отсчет! 2 недели до", - написала знаменитая красавица.

"Прекрасная, восхитительная женщина", "О боги, ты по-прежнему прекрасна", "Настоящий ангел Николь, ты такая красивая, потрясающая, элегантная, талантливая и главное - благословенная", "Удивительная королева", - пишут они.

Фото: instagram.com/nicolekidman

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «О боги!»: 54-летняя Николь Кидман показала фигуру в легком летнем платье Она сидит на кресле посреди сада и изучает сценарий.

Актриса опубликовала в своем блоге новое фото, которое показало ее цветущий вид и стройную фигуру.Николь позирует в трендовом летнем платье с пышными рукавами, вышивкой и оборками. Такие образы модные каждое лето, но в этом году они просто на пике популярности. Звезда собрала волосы на затылке и сделала легкий макияж. Она сидит на кресле посреди сада и изучает сценарий.И добавила хэштег нового сериала с ее участием - "Девять совсем незнакомых людей". Он снят по одноименному роману, ииграет в нем одну из главных ролей. Премьерный показ сериала начнется 15 августа этого года.Поклонники написали, что уже с нетерпением ждут сериала, а также что Николь выглядит как всегда - бесподобно.