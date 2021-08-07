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«О боги!»: 54-летняя Николь Кидман показала фигуру в легком летнем платье

07.08.2021 09:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«О боги!»: 54-летняя Николь Кидман показала фигуру в легком летнем платье
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман вновь стала одной из главных звезд сети благодаря удачному выбору наряда.

Актриса опубликовала в своем блоге новое фото, которое показало ее цветущий вид и стройную фигуру.

Николь позирует в трендовом летнем платье с пышными рукавами, вышивкой и оборками. Такие образы модные каждое лето, но в этом году они просто на пике популярности. Звезда собрала волосы на затылке и сделала легкий макияж. Она сидит на кресле посреди сада и изучает сценарий.

"Пусть начнется обратный отсчет! 2 недели до", - написала знаменитая красавица.


И добавила хэштег нового сериала с ее участием - "Девять совсем незнакомых людей". Он снят по одноименному роману Лианы Мориарти, и Николь Кидман играет в нем одну из главных ролей. Премьерный показ сериала начнется 15 августа этого года.


Поклонники написали, что уже с нетерпением ждут сериала, а также что Николь выглядит как всегда - бесподобно.

"Прекрасная, восхитительная женщина", "О боги, ты по-прежнему прекрасна", "Настоящий ангел Николь, ты такая красивая, потрясающая, элегантная, талантливая и главное - благословенная", "Удивительная королева", - пишут они.


«О боги!»: 54-летняя Николь Кидман показала фигуру в легком летнем платье


«О боги!»: 54-летняя Николь Кидман показала фигуру в легком летнем платье

Фото: instagram.com/nicolekidman
 
 
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Она сидит на кресле посреди сада и изучает сценарий.
 
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