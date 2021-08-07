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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже произошло падение лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Свои позиции сдал:
Другие укрепились:
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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На прошедшей рабочей неделе (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже произошло падение лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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