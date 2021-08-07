ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь вводит экспортные пошлины на древесину

07.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси вводятся экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки, следует из указа №305 от 5 августа 2021 года, пять пунктов которого закрыты грифом «ДСП»

«Установить по 31 декабря 2021 г. ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», - говорится в документе.

Экспортная пошлина варьируется от 2 до 100 (в большинстве случаев) евро за куб или от 2% до 6,5% от таможенной стоимости.

При этом экспортные пошлины не применяются при вывозе древесины в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украину.

Документом поручено правительству, начиная с 1 января 2022 года, устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров группы 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и определять направления использования средств, поступающих в республиканский бюджет от уплаты таких пошлин.

Ранее, в соцсетях был опубликован проект указа об экспортных пошлинах на древесину, согласно которому от экспортной пошлины освобождались «государственные природоохранные и лесохозяйственные учреждения, подчиненные Управлению делами президента».

Проектом указа предусматривалось, что средства, полученные в виде экспортных пошлин, будут направляться «организациям, ведущим лесное хозяйство, подчиненным Министерству лесного хозяйства, на создание объектов транспортной инфраструктуры в лесном фонде, включая строительство лесохозяйственных дорог», а также на погашение задолженности.

Кроме того, правительству поручено обеспечивать в 2022-2023 годах ежегодное увеличение доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ, входящих в состав Беллесбумпрома, на суммы средств, направленных на погашение задолженностей.

Указ №305 вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вводятся экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки, следует из указа №305 от 5 августа 2021 года, пять пунктов которого закрыты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области Госстандарт запретил российский арахис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by