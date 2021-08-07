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Комитет госконтроля собирает данные о завышении цен на товары и лекарства

07.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте.


Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ. КГК предлагает сообщать о таких фактах на сайте ведомства. Сделать это можно без регистрации и анонимно при помощи специальных онлайн-панелей.

 Стоит отметить, пишет newsbel.by, что за полгода на горячую линию Госконтроля обратились более 500 граждан.

Ведомство использовало полученную от них информацию при проведении проверок и мониторинга организаций.

 Кроме того, более 30 обращений были связаны с вопросами задержки зарплат, роста цен и отсутствия водоснабжения в сельской местности.
 
 
 
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Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте.
 
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