|
Комитет госконтроля собирает данные о завышении цен на товары и лекарства
Источник материала: Партизан
Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте.
Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ. КГК предлагает сообщать о таких фактах на сайте ведомства. Сделать это можно без регистрации и анонимно при помощи специальных онлайн-панелей.
Стоит отметить,
Ведомство использовало полученную от них информацию при проведении проверок и мониторинга организаций.
Кроме того, более 30 обращений были связаны с вопросами задержки зарплат, роста цен и отсутствия водоснабжения в сельской местности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)