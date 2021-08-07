Комитет госконтроля собирает данные о завышении цен на товары и лекарства





Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ. КГК предлагает сообщать о таких фактах на сайте ведомства. Сделать это можно без регистрации и анонимно при помощи специальных онлайн-панелей.





пишет newsbel.by, что за полгода на горячую линию Госконтроля обратились более 500 граждан. Стоит отметить,newsbel.by, что за полгода на горячую линию Госконтроля обратились более 500 граждан.





Ведомство использовало полученную от них информацию при проведении проверок и мониторинга организаций.





Кроме того, более 30 обращений были связаны с вопросами задержки зарплат, роста цен и отсутствия водоснабжения в сельской местности.