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В Гомельской области Госстандарт запретил российский арахис

07.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасные красители в нескольких видах арахиса российского производства. Товар внесен в список опасной продукции.



Например, в арахисе в глазури «МИКС», изготовленном ООО «Эвертон», допустимый уровень содержания красителей превышен вдвое.

Результаты исследований показали, пишет Office Life, что в составе арахисового микса со вкусами креветки, краба и бекона был использован синтетический краситель — синий блестящий FCF (Е133). В маркировке он не указан.

В арахисе в глазури со вкусом бекона красителей оказалось в 2,3 раза больше допустимого уровня. Превышение красителей более чем в два раза обнаружили также в орешках со вкусом краба и креветки. Эта продукция была изготовлена индивидуальным предпринимателем из Московской области.

Специалисты инспекции прокомментировали БелТА, что производители злоупотребляют синтетическими красителями для более привлекательного вида продуктов. Такие красители не несут пользы, но могут быть опасны для здоровья, в том числе отрицательно влиять на активность и внимание детей.
 
 
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Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасные красители в нескольких видах арахиса российского производства. Товар внесен в список опасной...
 
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