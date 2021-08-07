|
В Гомельской области Госстандарт запретил российский арахис
Источник материала: Партизан
Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасные красители в нескольких видах арахиса российского производства. Товар внесен в список опасной продукции.
Например, в арахисе в глазури «МИКС», изготовленном ООО «Эвертон», допустимый уровень содержания красителей превышен вдвое.
Результаты исследований показали,
В арахисе в глазури со вкусом бекона красителей оказалось в 2,3 раза больше допустимого уровня. Превышение красителей более чем в два раза обнаружили также в орешках со вкусом краба и креветки. Эта продукция была изготовлена индивидуальным предпринимателем из Московской области.
Специалисты инспекции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасные красители в нескольких видах арахиса российского производства. Товар внесен в список опасной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)