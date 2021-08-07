В Гомельской области Госстандарт запретил российский арахис









Например, в арахисе в глазури «МИКС», изготовленном ООО «Эвертон», допустимый уровень содержания красителей превышен вдвое.





пишет Office Life, что в составе арахисового микса со вкусами креветки, краба и бекона был использован синтетический краситель — синий блестящий FCF (Е133). В маркировке он не указан. Результаты исследований показали,Office Life, что в составе арахисового микса со вкусами креветки, краба и бекона был использован синтетический краситель — синий блестящий FCF (Е133). В маркировке он не указан.





В арахисе в глазури со вкусом бекона красителей оказалось в 2,3 раза больше допустимого уровня. Превышение красителей более чем в два раза обнаружили также в орешках со вкусом краба и креветки. Эта продукция была изготовлена индивидуальным предпринимателем из Московской области.





прокомментировали БелТА, что производители злоупотребляют синтетическими красителями для более привлекательного вида продуктов. Такие красители не несут пользы, но могут быть опасны для здоровья, в том числе отрицательно влиять на активность и внимание детей. Специалисты инспекцииБелТА, что производители злоупотребляют синтетическими красителями для более привлекательного вида продуктов. Такие красители не несут пользы, но могут быть опасны для здоровья, в том числе отрицательно влиять на активность и внимание детей.



