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У Беларуси шестая медаль на Олимпиаде в Токио
Источник материала: Партизан
Белорусская женская байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок финишировала второй в финале ОИ-2020 на дистанции 500 метров и выиграла серебро.
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Наши соотечественницы показали результат 1.36,073. Равных же не было команде Венгрии — 1.35,463. На третьем месте сборная Польши — 1.36,445,
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Белорусская женская байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок финишировала второй в финале ОИ-2020 на...
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