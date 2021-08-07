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У Беларуси шестая медаль на Олимпиаде в Токио

07.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская женская байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок финишировала второй в финале ОИ-2020 на дистанции 500 метров и выиграла серебро.

У Беларуси шестая медаль на Олимпиаде в Токио
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Наши соотечественницы показали результат 1.36,073. Равных же не было команде Венгрии — 1.35,463. На третьем месте сборная Польши — 1.36,445, пишет Прессбол.
 
 
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Белорусская женская байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок финишировала второй в финале ОИ-2020 на...
 
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