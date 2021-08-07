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Гацура-Яворская: «Опера сделали, что обещали—Марфа так и не увидела больше отца живым»
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор просветительско-социального общественного объединения «Звено» – о политзаключенной, чей отец умер, пока дочь удерживают за решеткой.
Марфа Рабкова. Фото «Вясны»
– Представьте. Человека закрывают в тюрьму, предъявить особо нечего, он просто правозащитник и его признания или покаяния дают основания арестовать новых и мешают помогать другим, –
Это длится почти год, за это время умирает бабушка и предъявляют новое обвинение и уже грозит 12 лет, а человеку всего 26 (исполнилось в тюрьме).
Это всё про Марфу Рабкову. Вчера стало известно, что её папа умер. Опера сделали, что обещали — она так и не увидела больше отца живым.
Я хотела поехать на похороны и связалась с родственниками, но в связи с ковидом отец уже похоронен. Тем не менее, мама Маши нуждается в поддержке, финансовая ситуация семьи в связи с долгой болезнью и заключением Маши тяжёлая.
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О политзаключенной, чей папа умер, пока дочь удерживают за решеткой.
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