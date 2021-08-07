Источник материала: UDF



Фото: IMAGO STOCK AND PEOPLE/EAST NEWS

Украинские правоохранительные органы и спецслужбы обязаны расследовать убийство (по-другому это трудно назвать) белорусского активиста и дать ответы на многочисленные вопросы.

Лукашенко понимает, что он зависим от Украины, транзита нефтепродуктов и калийных удобрений, замену которым мы можем найти в краткосрочной перспективе.

Пусть режим в Минске почувствует экономические последствия от подобных провокаций, а Российская Федерация обращается к Украине с просьбой бронировать дополнительные пропускные мощности украинской ГТС.

Главное, мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы эти люди чувствовали себя полностью защищенными на территории украинского государства.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 шагов к наказанию Лукашенко: как Украине реагировать на смерть белорусского оппозиционера Создан прецедент, который может ускорить падение режима.