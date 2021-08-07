Ринкевичс призвал власти Ирака приложить все усилия для предотвращения нелегальной миграции

«Текущие миграционные вызовы» обсуждены 6 августа в телефонном разговоре министров иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и Ирака Фуада Хусейна.



© DELFI / Rinatas Chairulinas

Ринкевичс, по сообщению пресс-службы его ведомства, представил точку зрения Латвии на «незаконное миграционное давление», которое Беларусь оказывает на своих соседей, входящих в ЕС, и призвал правительство Ирака приложить все усилия для предотвращения незаконного въезда иракских граждан в Европу через Литву.

Глава латвийской дипломатии поблагодарил Ирак за принятие неотложных мер по ограничению нелегальной миграции. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по вопросам возвращения нелегальных мигрантов.

В сравнении с Литвой в Латвию пытается проникнуть небольшое количество мигрантов из Ирака.

Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю отменила все рейсы в белорусскую столицу , однако 6 августа рейс был выполнен. По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

Читайте также: