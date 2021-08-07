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Ринкевичс призвал власти Ирака приложить все усилия для предотвращения нелегальной миграции
Источник материала: Навiны
«Текущие миграционные вызовы» обсуждены 6 августа в телефонном разговоре министров иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и Ирака Фуада Хусейна.
Ринкевичс, по сообщению пресс-службы его ведомства, представил точку зрения Латвии на «незаконное миграционное давление», которое Беларусь оказывает на своих соседей, входящих в ЕС, и призвал правительство Ирака приложить все усилия для предотвращения незаконного въезда иракских граждан в Европу через Литву.
Глава латвийской дипломатии поблагодарил Ирак за принятие неотложных мер по ограничению нелегальной миграции. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по вопросам возвращения нелегальных мигрантов.
В сравнении с Литвой в Латвию пытается проникнуть небольшое количество мигрантов из Ирака.
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«Текущие миграционные вызовы» обсуждены 6 августа в телефонном разговоре министров иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и Ирака Фуада Хусейна.
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