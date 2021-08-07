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Совет Республики: личные приемы – эффективный способ помочь людям в решении проблем

07.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совет Республики: личные приемы – эффективный способ помочь людям в решении проблем

Услышать проблему и взять на контроль. Члены Совета Республики накануне провели прием граждан. Весь день к сенаторам напрямую обращались жители всех столичных районов Минска

Список тем, который волнует минчан, обширный: жилье, благоустройство, здравоохранение, социальная помощь и не только. Больше всего обращений в самом крупном районе – Фрунзенском. Там людей выслушала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В Московском районе – Олег Руммо. Звучали как вопросы личного характера, так и коллективные. К примеру, минчане переживают за сохранение исторического центра Минска, к которому привыкли за десятилетия. Среди других просьб – помощь в строительстве. Были обращения и по основному профилю сенатора, медицинскому.

Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Всегда это вопросы, прежде всего, такого характера: где-то надо помочь, где-то надо поддержать, где-то надо просто выслушать. Как быстро эти вопросы будут решены? Нужно очень четко понимать, что вопросы разной сложности, разной проблемности, если так можно сказать. Есть вещи которые можно решить одним телефонным звонком, а есть вопросы которые нуждаются в серьезной юридической проработке».

Сегодня все обращения минчан будут обсуждаться на заседании Президиума Совета Республики. Сколько бы ни потребовалось времени на решение – помочь постараются каждому.

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Теги: Минск
 
 
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Услышать проблему и взять на контроль. Члены Совета Республики накануне провели прием граждан. Весь день к сенаторам напрямую обращались жители всех столичных...
 
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