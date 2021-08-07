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Совет Республики: личные приемы – эффективный способ помочь людям в решении проблем
Источник материала: ОНТ
Услышать проблему и взять на контроль. Члены Совета Республики накануне провели прием граждан. Весь день к сенаторам напрямую обращались жители всех столичных районов Минска.
Список тем, который волнует минчан, обширный: жилье, благоустройство, здравоохранение, социальная помощь и не только. Больше всего обращений в самом крупном районе – Фрунзенском. Там людей выслушала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В Московском районе – Олег Руммо. Звучали как вопросы личного характера, так и коллективные. К примеру, минчане переживают за сохранение исторического центра Минска, к которому привыкли за десятилетия. Среди других просьб – помощь в строительстве. Были обращения и по основному профилю сенатора, медицинскому.
Сегодня все обращения минчан будут обсуждаться на заседании Президиума Совета Республики. Сколько бы ни потребовалось времени на решение – помочь постараются каждому.
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Услышать проблему и взять на контроль. Члены Совета Республики накануне провели прием граждан. Весь день к сенаторам напрямую обращались жители всех столичных...
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