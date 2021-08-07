Лукашенко: белорусы строят свои мосты в мирное будущее

Источник материала: ОНТ

Сегодня по новому Восточному мосту через Неман в Гродно начнет курсировать общественный транспорт. Это тот самый – долгожданный – мост. Краш-тест непогодой он выдержал. Стратегический для города путепровод накануне торжественно открыл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Снова под дождем, но без последствий.

32,5 метра над уровнем реки – в стране нет больше ни одного моста такой высоты. Это часть нового большого дорожного кольца вокруг Гродно. Идею строительства вынашивали больше 15 лет. Не все шло гладко – новому объекту еще до открытия пришлось пройти испытание сильными ливнями. Проверка на прочность позволила укрепить «Восточный». И открытие к годовщине освобождения Гродненщины – в этом есть особый символизм.

Разговор продолжился на совещании с местной вертикалью. Основной посыл Президента на этой встрече – регионы должны давать экономический результат. О состоянии дел в области доложил губернатор. Отдельно остановились на жатве. Погода внесла коррективы, но аграрии и чиновники обещают справиться в срок.

Фото: БЕЛТА

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