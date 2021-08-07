Рыбалка по новым правилам: что нужно знать рыболовам-любителям













пишет belnovosti.by. А это стало возможным потому, что некоторые ограничения отменены,belnovosti.by.





Что именно изменилось





Как рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Цебрук, в настоящее время лимит на вылов рыбы в сутки для одного рыбака составляет 5 килограммов.





Данное ограничение не распространяется на инвазивные виды, среди которых, например, бычок, ротан-головешка, американский сомик.





В период нереста, ранее это было не указано, но сейчас определили, что можно использовать подсачек, – сказал специалист.





Подводная охота





Также новшества затронули любителей активной рыбалки. В частности, тех, кто часто отправляется на подводную охоту.





Главное здесь – охотиться за рыбой в ее родной стихии теперь разрешено только в определенных местными властями водоемах.





Кроме того, есть еще одно существенное условие: для подводной охоты необходимо иметь единое удостоверение Белорусского общества охотников и рыболовов.





Раньше на всех жерлицах, ставках необходимо было указывать фамилию человека, который выставлял. Сейчас это убрали. Соответственно, это будет на пользу нашим рыболовам-любителям, – отметил Сергей Цебрук.





Заядлые рыбаки





Опытные рыбаки также получили «добро» на добычу рыбы с использованием шести и даже большего количества крючков.





Могут они это делать как в фондах запаса, так и в угодьях, предназначенных для промыслового рыболовства.





А еще изменения затронули непосредственно Белорусское общество охотников и рыболовов.





Не менее 50 % всех средств будет направляться на зарыбление фондов запаса – это средства, полученные от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, – обратил внимание Сергей Цебрук.















