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Рыбалка по новым правилам: что нужно знать рыболовам-любителям

07.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 21 июля в Беларуси действуют новые правила рыболовства. Отныне любителям проще ловить рыбу.




А это стало возможным потому, что некоторые ограничения отменены, пишет belnovosti.by.

Что именно изменилось


Как рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Цебрук, в настоящее время лимит на вылов рыбы в сутки для одного рыбака составляет 5 килограммов.

Данное ограничение не распространяется на инвазивные виды, среди которых, например, бычок, ротан-головешка, американский сомик.

В период нереста, ранее это было не указано, но сейчас определили, что можно использовать подсачек, – сказал специалист.

Подводная охота


Также новшества затронули любителей активной рыбалки. В частности, тех, кто часто отправляется на подводную охоту.

Главное здесь – охотиться за рыбой в ее родной стихии теперь разрешено только в определенных местными властями водоемах.

Кроме того, есть еще одно существенное условие: для подводной охоты необходимо иметь единое удостоверение Белорусского общества охотников и рыболовов.

Раньше на всех жерлицах, ставках необходимо было указывать фамилию человека, который выставлял. Сейчас это убрали. Соответственно, это будет на пользу нашим рыболовам-любителям, – отметил Сергей Цебрук.

Заядлые рыбаки


Опытные рыбаки также получили «добро» на добычу рыбы с использованием шести и даже большего количества крючков.

Могут они это делать как в фондах запаса, так и в угодьях, предназначенных для промыслового рыболовства.

А еще изменения затронули непосредственно Белорусское общество охотников и рыболовов.

Не менее 50 % всех средств будет направляться на зарыбление фондов запаса – это средства, полученные от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, – обратил внимание Сергей Цебрук.
 
 
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С 21 июля в Беларуси действуют новые правила рыболовства. Отныне любителям проще ловить рыбу.
 
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